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Макеев Макей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Около 1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1735 г.р.

Мать

Около 1735 г.р.

Жена

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Макеев Егор Антонович

Мать: Пелагея Константиновна

Бракосочетание
31.05.1793

Жена: Анна Алексеевна

Подольской округи, ведомства Московской казённой палаты, Венюковской вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
22.07.1796

Сын: Макеев Прохор Макеевич

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Смерть
Около 1812
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