Макеев Макей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиОколо 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Макеев Егор Антонович
Мать: Пелагея Константиновна
Бракосочетание
31.05.1793
Жена: Анна Алексеевна
Подольской округи, ведомства Московской казённой палаты, Венюковской вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
22.07.1796
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Смерть
Около 1812