Крупин-Курочкин [Ятманов] Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Бракосочетание
24.09.1919
Крупин-Курочкин Сергей Иванович. Запись о заключении брака. Дата: 24 сентября 1919. Место регистрации: Отдел ЗАГС Великосельского волисполкома 1919 ГКУ ЯО ГАЯО Ф.Р-1022 Оп.5 Д.18 Л.69
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно