Кузовкина (Григорович) Ираида Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузовкина (Григорович) Ираида Дорофеевна

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
1908

Муж: Кузовкин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кузовкин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Кузовкин Владимир Иванович

Станция Лотва, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Кузовкин Георгий Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1972
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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