Кузовкина (Григорович) Ираида Дорофеевна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1908
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кузовкин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Кузовкин Владимир Иванович
Станция Лотва, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кузовкин Георгий Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1972
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)