Антошевский Вячеслав
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Дети
Антошевский Вадим ВячеславовичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пацевич (Антошевская) Кира Вячеславовна
Мать ребёнка: Антошевская (Крупская) Елена Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антошевский Вадим Вячеславович
Мать ребёнка: Антошевская (Крупская) Елена Александровна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Новикова (Антошевская) Людмила Вячеславовна
Мать ребёнка: Антошевская (Крупская) Елена Александровна