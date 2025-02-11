Антошевский Вячеслав Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Антошевский Вячеслав

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
Антошевская (Крупская) Елена Александровна1868 г.р.
Дети
Новикова (Антошевская) Людмила Вячеславовна1898 г.р.
Антошевский Вадим ВячеславовичНеизвестно г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антошевская (Крупская) Елена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пацевич (Антошевская) Кира Вячеславовна

Мать ребёнка: Антошевская (Крупская) Елена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антошевский Вадим Вячеславович

Мать ребёнка: Антошевская (Крупская) Елена Александровна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Новикова (Антошевская) Людмила Вячеславовна

Мать ребёнка: Антошевская (Крупская) Елена Александровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.