Газизов Юсуп
Место рожденияТатарская АССР, Тумутукский р-н, с. Татшуган
Дата рождения15.07.1915
Дата смерти17.04.1992
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1915
Отец: Газизов Газетдин
Мать: Газизова Гайнижихан
Татарская АССР, Тумутукский р-н, с. Татшуган
Рождение ребёнка
09.01.1951
г.Ишимбай р.Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1953
г.Ишимбай р.Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1954
г.Ишимбай, БАССР
Рождение ребёнка
30.04.1957
д.Карайган р.Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1962
г.Ишимбай, Башкортостан
Военная награда
Неизвестно
Газизов Юсуп Газетдинович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1915 Татарская АССР, Тумутукский р-н, с. Татшуган. Юбилейная картотека
Смерть
17.04.1992
г.Ишимбай р.Башкортостан