Газизов Юсуп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газизов Юсуп

Место рождения

Татарская АССР, Тумутукский р-н, с. Татшуган

Дата рождения

15.07.1915

Дата смерти

17.04.1992

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1915

Отец: Газизов Газетдин

Мать: Газизова Гайнижихан

Татарская АССР, Тумутукский р-н, с. Татшуган
Рождение ребёнка
09.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Газизова Амина

г.Ишимбай р.Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Газизова Амина

г.Ишимбай р.Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Газизова Амина

г.Ишимбай, БАССР
Рождение ребёнка
30.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Газизова Амина

д.Карайган р.Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Газизова Амина

г.Ишимбай, Башкортостан
Военная награда
Неизвестно
Газизов Юсуп Газетдинович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1915 Татарская АССР, Тумутукский р-н, с. Татшуган. Юбилейная картотека
Смерть
17.04.1992
г.Ишимбай р.Башкортостан
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