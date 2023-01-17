Пищик (Ромашёва) Нина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.04.2003
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.2003
Сын: Параненков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Волосово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Развод
2006
Муж: скрыто настройками приватности
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область