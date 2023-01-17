Пищик (Ромашёва) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищик (Ромашёва) Нина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.04.2003

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.08.2003

Сын: Параненков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Волосово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Развод
2006

Муж: скрыто настройками приватности

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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