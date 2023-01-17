Паппо Георгий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаппо Георгий Семёнович

Паппо Георгий Семёнович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Паппо Семён Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Паппо Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Верхнеднепровск, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
24.06.1894

Сын: Паппо Иван Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Верхнеднепровск, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
09.09.1902

Сын: Паппо Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Верхнеднепровск, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
01.08.1906

Дочь: Анна Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Верхнеднепровск, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
03.07.1913

Дочь: Елена Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Верхнеднепровск, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паппо Доминика Акимовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close