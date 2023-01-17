Паппо Георгий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Паппо Семён Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1894
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1902
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1906
Дочь: Анна Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1913
Дочь: Елена Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Паппо Доминика Акимовна