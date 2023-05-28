Тюрина Мавра Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1896 ст.
Сын: Тюрин Иоанн Захариев
Отец ребёнка: Тюрин Захарий Ильич
Рождение ребёнка
14.03.1898 ст.
Дочь: Тюрина Мария Захариева
Отец ребёнка: Тюрин Захарий Ильич
Бракосочетание
Около 1903 ст.
Муж: Тюрин Захарий Ильич
Рождение ребёнка
01.03.1904 ст.
Отец ребёнка: Тюрин Захарий Ильич
Рождение ребёнка
05.09.1906 ст.
Дочь: (Тюрина) Елисавета Захариева
Отец ребёнка: Тюрин Захарий Ильич
Смерть
Неизвестно