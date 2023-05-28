Тюрина Мавра Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюрина Мавра Никаноровна

Тюрина Мавра Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1896 ст.

Сын: Тюрин Иоанн Захариев

Отец ребёнка: Тюрин Захарий Ильич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
14.03.1898 ст.

Дочь: Тюрина Мария Захариева

Отец ребёнка: Тюрин Захарий Ильич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1903 ст.

Муж: Тюрин Захарий Ильич

Рождение ребёнка
01.03.1904 ст.

Сын: Тюрин Нестор Захариев

Отец ребёнка: Тюрин Захарий Ильич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.09.1906 ст.

Дочь: (Тюрина) Елисавета Захариева

Отец ребёнка: Тюрин Захарий Ильич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.