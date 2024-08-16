Шувалова (Синякова) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синяков Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1950
Дочь: Казакова (Шувалова) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Шувалов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
18.12.1952
Дочь: Богданова (Шувалова) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Шувалов Михаил Федорович
Смерть
Неизвестно