Шувалова (Синякова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова (Синякова) Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синяков Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1950

Дочь: Казакова (Шувалова) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Шувалов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
18.12.1952

Дочь: Богданова (Шувалова) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Шувалов Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно

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