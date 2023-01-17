Прищепа Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения07.04.1913
Дата смерти09.10.1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1913
Отец: Прищепа Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1937
Дочь: Баблоянц Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Прищепа Клавдия Васильевна
отделения № 1 совхоза "Новосергиевский", Крыловский район, Краснодарский край
Смерть
09.10.1990
Кущевская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
ДТП. Разбился на мотоцикле с люлькой