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Прищепа Григорий Иванович

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Место рождения

Новосергиевская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

07.04.1913

Дата смерти

09.10.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1913

Отец: Прищепа Иван

Мать: не указана

Новосергиевская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.06.1937

Дочь: Баблоянц Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Прищепа Клавдия Васильевна

отделения № 1 совхоза "Новосергиевский", Крыловский район, Краснодарский край
Смерть
09.10.1990
Кущевская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
ДТП. Разбился на мотоцикле с люлькой
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