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Гульзюма
Гульзюма
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1850
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Абдулгазим
1817 г.р.
Мать
Асадуллина Гулбазир
1814 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Абдулгазим
Мать:
Асадуллина Гулбазир
Смерть
Неизвестно
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