Вожаков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Вожакова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старцева Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Вожакова Раиса Алексеевна
Рождение ребёнка
28.02.1973
Мать ребёнка: Вожакова Раиса Алексеевна
Рождение ребёнка
21.11.1981
Дочь: Уткина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Вожакова Раиса Алексеевна
Смерть
Неизвестно