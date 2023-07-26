Вожаков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вожаков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Вожакова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старцева Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Вожакова Раиса Алексеевна

Рождение ребёнка
28.02.1973

Сын: Вожаков Олег Иванович

Мать ребёнка: Вожакова Раиса Алексеевна

Рождение ребёнка
21.11.1981

Дочь: Уткина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Вожакова Раиса Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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