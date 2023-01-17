Каверина (Наумова) Валентина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каверина (Наумова) Валентина Геннадьевна

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Место рождения

№179

Дата рождения

25.02.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1953

Отец: Наумов Геннадий Андреевич

Мать: Наумова Елена Константиновна

№179
родилась в Карело-Финской ССР (Республика Карелия) Лоухинский район поселок № 179
Образование
С 1971 по 1975
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
ПТУ № 18 и Астраханский рыбный техникум (заочно) по специальности «Зкономист».
Бракосочетание
1973

Муж: Святенко Валерий Кузьмич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1973 по 1986
Трудфронт, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Развод
1984

Муж: Святенко Валерий Кузьмич

Трудфронт, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
С 1987
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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