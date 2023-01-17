Каверина (Наумова) Валентина Геннадьевна
Место рождения№179
Дата рождения25.02.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1953
№179
родилась в Карело-Финской ССР (Республика Карелия) Лоухинский район поселок № 179
Образование
С 1971 по 1975
ПТУ № 18 и Астраханский рыбный техникум (заочно) по специальности «Зкономист».
Бракосочетание
1973
Место жительства
С 1973 по 1986
Развод
1984
Место жительства
С 1987