Трусова Ксения Никонорова
женский, родилась До 1852
умерла Неизвестно
Супруги
Трусов Иван Васильев1841 г.р.
Дети
(Трусова) Анна Иванова07.09.1870 г.р.
Трусов Никита Иванов1876 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трусов Иван Васильев
Рождение ребёнка
07.09.1870
Дочь: (Трусова) Анна Иванова
Отец ребёнка: Трусов Иван Васильев
Рождение ребёнка
1876
Сын: Трусов Никита Иванов
Отец ребёнка: Трусов Иван Васильев
Рождение ребёнка
10.04.1878
Сын: Трусов Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Трусов Иван Васильев
Смерть
Неизвестно