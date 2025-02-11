Трусова Ксения Никонорова До 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Трусова Ксения Никонорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1852

умерла Неизвестно

Супруги
Трусов Иван Васильев1841 г.р.
Дети
(Трусова) Анна Иванова07.09.1870 г.р.
Трусов Никита Иванов1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трусов Иван Васильев

Рождение ребёнка
07.09.1870

Дочь: (Трусова) Анна Иванова

Отец ребёнка: Трусов Иван Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1876

Сын: Трусов Никита Иванов

Отец ребёнка: Трусов Иван Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.04.1878

Сын: Трусов Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Трусов Иван Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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