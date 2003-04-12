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Коварский Моисей Давидович

Место рождения

Село Жирим Тарботайского уезда (Бурятия)

Дата рождения

16.07.1916

Дата смерти

12.04.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

1872 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1916

Отец: Коварский Давид

Мать: Коварская (Кузнецова) Мириам (Мария)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Коварский Моисей Давыдович Капитан __.__.1916 Бурят-Монгольская АССР, Тарбагатайский р-н, с. Н.-Жирим.. Сводная картотека Перечень наград 01.03.1945 Орден Красной Звезды 18.05.1945 Орден Отечественно... Показать все
Рождение ребёнка
18.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.04.2003
Похороны
Неизвестно

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