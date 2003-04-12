Коварский Моисей Давидович
Место рожденияСело Жирим Тарботайского уезда (Бурятия)
Дата рождения16.07.1916
Дата смерти12.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Коварский Моисей Давыдович Капитан __.__.1916 Бурят-Монгольская АССР, Тарбагатайский р-н, с. Н.-Жирим.. Сводная картотека Перечень наград 01.03.1945 Орден Красной Звезды 18.05.1945 Орден Отечественно... Показать все
Рождение ребёнка
18.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.04.2003
Похороны
Неизвестно