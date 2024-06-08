Ступкина (Мишина) Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Ступкина) Анна Порфирьевна
Отец ребёнка: Ступкин Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Федорова (Ступкина) Наталья Порфирьевна
Отец ребёнка: Ступкин Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ступкин Константин Порфирьевич
Отец ребёнка: Ступкин Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Ступкин Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Ступкин Порфирий Иванович