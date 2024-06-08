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Ступкина (Мишина) Татьяна Андреевна

Место рождения

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1869

Пол

Женский

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ступкин Порфирий Иванович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Ступкина) Анна Порфирьевна

Отец ребёнка: Ступкин Порфирий Иванович

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Федорова (Ступкина) Наталья Порфирьевна

Отец ребёнка: Ступкин Порфирий Иванович

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Ступкин Константин Порфирьевич

Отец ребёнка: Ступкин Порфирий Иванович

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Ступкин Иван Порфирьевич

Отец ребёнка: Ступкин Порфирий Иванович

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Ступкин Яков Порфирьевич

Отец ребёнка: Ступкин Порфирий Иванович

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