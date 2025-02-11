Johnston (Renshaw) Nettie F 25.11.1912 — найти родственников по фамилии на Familio

Johnston (Renshaw) Nettie F

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 25.11.1912, Skegby

умерла 06.02.2013, Hardisty, Alberta, Canada

Мать
Renshaw Beatrice1877 г.р.
Отец
Renshaw Fred1876 г.р.
Супруги
Johnston James Smith30.11.1907 г.р.
Дети
(Johnston) Doris01.12.1931 г.р.
Kneller (Johnston) Beatrice Jessie J R09.04.1934 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1912

Отец: Renshaw Fred

Мать: Renshaw Beatrice

Бракосочетание
05.11.1931

Муж: Johnston James Smith

Hardisty, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
01.12.1931

Дочь: (Johnston) Doris

Отец ребёнка: Johnston James Smith

Hardisty, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
09.04.1934

Дочь: Kneller (Johnston) Beatrice Jessie J R

Отец ребёнка: Johnston James Smith

Hardisty, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
23.03.1936

Сын: Johnston Harold James

Отец ребёнка: Johnston James Smith

Hardisty, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
06.02.1943

Дочь: Bitzer (Johnston) Edith Annette

Отец ребёнка: Johnston James Smith

Hardisty, Alberta, Canada

Смерть
06.02.2013
Hardisty, Alberta, Canada

Похороны
14.02.2013
Hardisty, Alberta, Canada

Мы используем куки для улучшения работы сайта.