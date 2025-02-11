Johnston (Renshaw) Nettie F
женский, родилась 25.11.1912, Skegby
умерла 06.02.2013, Hardisty, Alberta, Canada
МатьRenshaw Beatrice1877 г.р.
ОтецRenshaw Fred1876 г.р.
Супруги
Johnston James Smith30.11.1907 г.р.
Дети
(Johnston) Doris01.12.1931 г.р.
Kneller (Johnston) Beatrice Jessie J R09.04.1934 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1912
Отец: Renshaw Fred
Мать: Renshaw Beatrice
Бракосочетание
05.11.1931
Муж: Johnston James Smith
Hardisty, Alberta, Canada
Рождение ребёнка
01.12.1931
Дочь: (Johnston) Doris
Отец ребёнка: Johnston James Smith
Hardisty, Alberta, Canada
Рождение ребёнка
09.04.1934
Дочь: Kneller (Johnston) Beatrice Jessie J R
Отец ребёнка: Johnston James Smith
Hardisty, Alberta, Canada
Рождение ребёнка
23.03.1936
Отец ребёнка: Johnston James Smith
Hardisty, Alberta, Canada
Рождение ребёнка
06.02.1943
Дочь: Bitzer (Johnston) Edith Annette
Отец ребёнка: Johnston James Smith
Hardisty, Alberta, Canada
Смерть
06.02.2013
Hardisty, Alberta, Canada
Похороны
14.02.2013
Hardisty, Alberta, Canada