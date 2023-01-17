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Корнилов Василий Архипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1913

Дата смерти

11.10.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1913

Отец: Корнилов Архип Разумеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1937

Дочь: Репринцева Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Корнилова Мария Николаевна

Черный Отрог, Саракташский район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.10.1938

Дочь: Корнилова Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Корнилова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
15.04.1942

Сын: Корнилов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Корнилова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
25.06.1947

Дочь: Сибилева Нина Васильевна

Мать ребёнка: Корнилова Мария Николаевна

Смерть
11.10.1994
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