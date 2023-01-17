Корнилов Василий Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1913
Дата смерти11.10.1994
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1913
Отец: Корнилов Архип Разумеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1937
Дочь: Репринцева Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Корнилова Мария Николаевна
Черный Отрог, Саракташский район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.10.1938
Дочь: Корнилова Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Корнилова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
15.04.1942
Сын: Корнилов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Корнилова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
25.06.1947
Дочь: Сибилева Нина Васильевна
Мать ребёнка: Корнилова Мария Николаевна
Смерть
11.10.1994