(Рубан) Агафья Порфирьевна
Место рождения
Дата рождения17.03.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1896 ст.
Отец: Рубан Порфирий Григорьевич
Мать: Рубан Марфа Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C6-7?i=203&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
19.03.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно