Кукушкина Галина Александровна 14.10.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКукушкина Галина Александровна

Кукушкина Галина Александровна

Место рождения

Сысоево

Дата рождения

14.10.1934

Дата смерти

05.08.2020

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1934

Отец: Щенников Александр Андреевич

Мать: Кукушкина Людмила Петровна

Сысоево
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: Дорогов Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогов Владимир Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Экономист
Место жительства
Неизвестно
Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
05.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорогов Владимир Николаевич

Комсомольск
Смерть
05.08.2020

Мы используем куки для улучшения работы сайта.