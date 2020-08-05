Кукушкина Галина Александровна
Место рожденияСысоево
Дата рождения14.10.1934
Дата смерти05.08.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1934
Сысоево
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Экономист
Место жительства
Неизвестно
Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
05.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дорогов Владимир Николаевич
Комсомольск
Смерть
05.08.2020