Невоструев Артемий
мужской, родился Неизвестно, Попковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Супруги
Невоструева Евдокия (Авдотья) ПахомовнаВычислено 1700 г.р.
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Попковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Монастырский крестьянин из заимочка Попковская Кырчанской вотчины. РС 2763 указан как муж Евдокии Пазомовны Ошурковой, которая живёт вместе с сестрами а доме брата Елизара (умер в 1760)