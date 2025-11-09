Невоструев Артемий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Невоструев Артемий

Автор
КТ
Трясцына К.

мужской, родился Неизвестно, Попковская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Супруги
Невоструева Евдокия (Авдотья) ПахомовнаВычислено 1700 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Попковская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Монастырский крестьянин из заимочка Попковская Кырчанской вотчины. РС 2763 указан как муж Евдокии Пазомовны Ошурковой, которая живёт вместе с сестрами а доме брата Елизара (умер в 1760)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невоструева Евдокия (Авдотья) Пахомовна

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