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Петраков Трофим Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Петраков Захар

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петракова (--) Дарья Терентьевна

Рождение ребёнка
29.12.1924

Сын: Петракова Екатерина Трофимовна

Мать ребёнка: Петракова (--) Дарья Терентьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Петраков Владимир Трофимович

Мать ребёнка: Петракова (--) Дарья Терентьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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