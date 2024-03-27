Петраков Трофим Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Петраков Захар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1924
Сын: Петракова Екатерина Трофимовна
Мать ребёнка: Петракова (--) Дарья Терентьевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Петраков Владимир Трофимович
Мать ребёнка: Петракова (--) Дарья Терентьевна
Смерть
Неизвестно