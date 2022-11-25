Киселева Елисавета Егоровна 01.09.1861 — найти родственников по фамилии на Familio

Киселева Елисавета Егоровна

жен., род. 01.09.1861

ум. Неизвестно

Автор
НА
Апицына Н.
Дата рождения
Место рождения
Дата смерти
Место смерти
Отец
1822
Пучьки, Узловской район, Тульская губерния
04.02.1899
Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Мать
1822
31.01.1911
Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Сестра
08.11.1850
Неизвестно
Сестра
20.03.1852
Пучьки, Узловской район, Тульская губерния
Неизвестно
Брат
25.11.1853
Неизвестно
Брат
28.05.1855
06.07.1855
Сестра
10.05.1857
Неизвестно
Брат
14.06.1863
06.07.1863

