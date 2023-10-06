Митусова (Потоцкая) Екатерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1941 по 1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.05.1910
Дочь: Тронина Людмила Степановна
Отец ребёнка: Митусов Степан Степанович
Болог, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карташова Злата Степановна
Отец ребёнка: Митусов Степан Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Митусов Степан Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1941 по 1943
Причина смерти: в блокаду