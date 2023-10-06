Митусова (Потоцкая) Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митусова (Потоцкая) Екатерина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1941 по 1943

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1910

Дочь: Тронина Людмила Степановна

Отец ребёнка: Митусов Степан Степанович

Болог, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карташова Злата Степановна

Отец ребёнка: Митусов Степан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Митусов Степан Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митусов Степан Степанович

Смерть
С 1941 по 1943
Причина смерти: в блокаду
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