Хисаметдинов Нуриман
Место рожденияс.Петряксы, Курмышский уезд Симбирской губ.
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Абдулкаримов Хисаметдин
с.Петряксы, Курмышский уезд Симбирской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нуриманов Хасян
Мать ребёнка: ?
с.Петряксы, Курмышский уезд Симбирской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нуриманов Хафиз
Мать ребёнка: ?
с.Петряксы, Курмышский уезд Симбирской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нуриманов Сямиулла
Мать ребёнка: ?
с.Петряксы, Курмышский уезд Симбирской губ.
Смерть
Неизвестно