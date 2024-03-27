Хисаметдинов Нуриман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисаметдинов Нуриман

Место рождения

с.Петряксы, Курмышский уезд Симбирской губ.

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Абдулкаримов Хисаметдин

Мать: не указана

с.Петряксы, Курмышский уезд Симбирской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1896

Дочь: Зайнаб

Мать ребёнка: ?

с.Петряксы, Курмышский уезд Симбирской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нуриманов Хасян

Мать ребёнка: ?

с.Петряксы, Курмышский уезд Симбирской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нуриманов Хафиз

Мать ребёнка: ?

с.Петряксы, Курмышский уезд Симбирской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нуриманов Сямиулла

Мать ребёнка: ?

с.Петряксы, Курмышский уезд Симбирской губ.
Смерть
Неизвестно
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