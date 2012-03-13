Симонов Станислав Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1968
Дата смерти13.03.2012
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1968
Отец: Симонов Леонид
Мать: Симонова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
09.11.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Симонова Ирина Леонидовна
Рождение ребёнка
13.09.2004
Сын: Симонов Алексей Станиславович
Мать ребёнка: Симонова Ирина Леонидовна
Смерть
13.03.2012