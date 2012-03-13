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Симонов Станислав Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1968

Дата смерти

13.03.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
2004 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1968

Отец: Симонов Леонид

Мать: Симонова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
09.11.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Симонова Ирина Леонидовна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.09.2004

Сын: Симонов Алексей Станиславович

Мать ребёнка: Симонова Ирина Леонидовна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
13.03.2012
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