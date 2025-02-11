Котерев Прокопий Иванович
мужской, родился 1857, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКотерев Иван АндреевичНеизвестно г.р.
Супруги
Котерева (Казакова) Анна Фёдоровна1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Котерев Иван Андреевич
Мать: не указана
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.01.1876
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно