Котерев Прокопий Иванович 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Котерев Прокопий Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1857, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Котерев Иван АндреевичНеизвестно г.р.
Супруги
Котерева (Казакова) Анна Фёдоровна1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Котерев Иван Андреевич

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
23.01.1876

Жена: Котерева (Казакова) Анна Фёдоровна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.