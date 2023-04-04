Рахманинов Анисим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахманинов Анисим Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1620 г.р.

Мать

Около 1660 г.р.

Дети

Около 1720 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Рахманинов Григорий Дмитриевич

Мать: Рахманинова (Гагина) Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1720

Дочь: Денисьева (Рахманинова) Анна Анисимовна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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