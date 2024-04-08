Рейтерн Георгий Александрович
Место рождения
Дата рождения08.08.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1863 ст.
8 августа 1863 г. в Висбадене родился Георгий. Родители: полковник, флигель-адъютант Его Императорского Величества Александр фон Рейтерн и законная жена его Елизавета Павловна фон Рейтерн, рождённая ... Показать все
Крещение
16.09.1863 ст.
Поручитель
14.02.1899 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
14 февраля 1899 г. поженились адъютант командира отдельного корпуса жандармов лейб-гвардии 1-го стрелкового Его Величества батальона поручик Павел Александрович Рейтерн, 28 лет, православного вероиспо... Показать все
Смерть
Неизвестно