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Плотников Абрам Ларионович

Место рождения

Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1749

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Плотников Ларион Захарович

Мать: Плотникова Степанида Володимерова

Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Марфа Абрамовна

Мать ребёнка: Плотникова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Плотников Евстрат Абрамович

Мать ребёнка: Плотникова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Плотников Дементий Абрамович

Мать ребёнка: Плотникова Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Ирина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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