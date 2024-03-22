Плотников Абрам Ларионович
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Марфа Абрамовна
Мать ребёнка: Плотникова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Плотников Евстрат Абрамович
Мать ребёнка: Плотникова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Плотников Дементий Абрамович
Мать ребёнка: Плотникова Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795