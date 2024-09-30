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Халцонен Адам Иосифович

Место рождения

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

02.01.1842

Дата смерти

20.10.1914

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1842

Отец: Халцонен Иосиф

Мать: Халцонен (Раппу) Ева Адамовна

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1870

Жена: Халцонен (Карху) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
25.07.1871

Дочь: (Халцонен) Ева Адамовна

Мать ребёнка: Халцонен (Карху) Анна Ивановна

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1877

Дочь: (Халцонен) Мария Адамовна

Мать ребёнка: Халцонен (Карху) Анна Ивановна

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1881

Сын: Халцонен Иван Адамович

Мать ребёнка: Халцонен (Карху) Анна Ивановна

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1886

Сын: Халцонен Адам Адамович

Мать ребёнка: Халцонен (Карху) Анна Ивановна

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
20.10.1914

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