Халцонен Адам Иосифович
Место рождения
Дата рождения02.01.1842
Дата смерти20.10.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1842
Отец: Халцонен Иосиф
Бракосочетание
1870
Рождение ребёнка
25.07.1871
Дочь: (Халцонен) Ева Адамовна
Мать ребёнка: Халцонен (Карху) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.10.1877
Дочь: (Халцонен) Мария Адамовна
Мать ребёнка: Халцонен (Карху) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.1881
Мать ребёнка: Халцонен (Карху) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1886
Мать ребёнка: Халцонен (Карху) Анна Ивановна
Смерть
20.10.1914