(Семакина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Семакина) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1825

Пол

Женский

Отец

1807 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МИ
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Место
Комментарий
Рождение
17.02.1825

Отец: Семакин Иосиф

Мать: Семакина Акилина

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