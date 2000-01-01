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(Семакина) Евдокия
(Семакина) Евдокия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.02.1825
Пол
Женский
Отец
Семакин Иосиф
1807 г.р.
Мать
Семакина Акилина
Дети
Не указаны
Добавил:
МИ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
17.02.1825
Отец:
Семакин Иосиф
Мать:
Семакина Акилина
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