Неклюдов Александр Ильич
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Неклюдов Илья Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Неклюдов Василий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Сын священника Николаевской Отводинской церкви.
Работа или профессия
1795
Священник Николаевской Отводинской церкви.
Смерть
Неизвестно