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Неклюдов Александр Ильич

Место рождения

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Неклюдов Илья Дмитриевич

Мать: не указана

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1775

Сын: Неклюдов Василий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын священника Николаевской Отводинской церкви.
Работа или профессия
1795
Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Священник Николаевской Отводинской церкви.
Смерть
Неизвестно

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