Боровлева Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровлева Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боровлев Александр Геннадьевич

Рождение ребёнка
09.06.1999

Сын: Боровлев Степан Александрович

Отец ребёнка: Боровлев Александр Геннадьевич

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