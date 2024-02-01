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Погибельный Потап Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Погибельный Степан Ивановичъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1926

Дочь: Милова Мария Потаповна

Мать ребёнка: Погибельная Дарья Потаповна

Георгиевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1938

Сын: Погибельный Виктор Потапович

Мать ребёнка: Погибельная Дарья Потаповна

Рождение ребёнка
03.12.1940

Сын: Погибельный Александр Потапович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погибельная Дарья Потаповна

Смерть
Неизвестно
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