Погибельный Потап Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Погибельный Степан Ивановичъ
Рождение ребёнка
08.11.1926
Дочь: Милова Мария Потаповна
Мать ребёнка: Погибельная Дарья Потаповна
Георгиевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1938
Сын: Погибельный Виктор Потапович
Мать ребёнка: Погибельная Дарья Потаповна
Рождение ребёнка
03.12.1940
Сын: Погибельный Александр Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно