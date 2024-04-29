Пинус (Орен) (Соломон) Сара (Соня София) (Соня, София) Самуиловна 22.05.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пинус (Орен) (Соломон) Сара (Соня София) (Соня, София) Самуиловна

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Место рождения

г. Рига

Дата рождения

22.05.1914

Дата смерти

17.11.1993

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1914

Отец: Соломон (Solomons) Шмуэл Лейб Ицкович (Самуил) (Šmuels Icika)

Мать: Соломон (Solomon) (Браво (Bravo)) Гинда (Зина) (Ginde Etil, Ginda, Hinda)

г. Рига
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орен Григорий (Цви) Аронович

Отец ребёнка: Пинус (Орен) Арон Гершонович (Григорьевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орен Леонид Аронович

Отец ребёнка: Пинус (Орен) Арон Гершонович (Григорьевич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пинус (Орен) Арон Гершонович (Григорьевич)

Смерть
17.11.1993
Израиль

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