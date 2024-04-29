Пинус (Орен) (Соломон) Сара (Соня София) (Соня, София) Самуиловна
Место рожденияг. Рига
Дата рождения22.05.1914
Дата смерти17.11.1993
ПолЖенский
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Место
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Рождение
22.05.1914
Отец: Соломон (Solomons) Шмуэл Лейб Ицкович (Самуил) (Šmuels Icika)
Мать: Соломон (Solomon) (Браво (Bravo)) Гинда (Зина) (Ginde Etil, Ginda, Hinda)
г. Рига
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орен Григорий (Цви) Аронович
Отец ребёнка: Пинус (Орен) Арон Гершонович (Григорьевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орен Леонид Аронович
Отец ребёнка: Пинус (Орен) Арон Гершонович (Григорьевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.11.1993
Израиль