Богодилова Анна Леверенна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богодилова Анна Леверенна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Богодилов Дмитрий Платонович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1918

Сын: Богодилов Александр Платонович

Отец ребёнка: не указан

Михайловка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Богодилов Василий Платонович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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