Богодилова Анна Леверенна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Богодилов Дмитрий Платонович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1918
Сын: Богодилов Александр Платонович
Отец ребёнка: не указан
Михайловка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1920
Сын: Богодилов Василий Платонович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно