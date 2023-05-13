Нестерович Агафья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерович Агафья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.

Отец: Григорий Отец Агафьи

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Якутович Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Нестерович Филипп Иосифов

Рождение ребёнка
04.10.1908 ст.

Сын: Нестерович Павел Филиппов

Отец ребёнка: Нестерович Филипп Иосифов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестерович Филипп Иосифов

Смерть
Неизвестно
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