Нестерович Агафья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.
Отец: Григорий Отец Агафьи
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Якутович Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Нестерович Филипп Иосифов
Рождение ребёнка
04.10.1908 ст.
Сын: Нестерович Павел Филиппов
Отец ребёнка: Нестерович Филипп Иосифов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно