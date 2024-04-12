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Васильев Тимофей Тимофеевич

Место рождения

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Васильев Тимофей Афанасьевич

Мать: Васильева Гликерия (Марина) Лазаревна

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Васильев Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Васильева Марина

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Васильев Сидор Тимофеевич

Мать ребёнка: Васильева Марина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Васильев Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Васильева Марина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Деревня Марьино , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
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