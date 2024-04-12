Васильев Тимофей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
1809
Сын: Васильев Павел Тимофеевич
Мать ребёнка: Васильева Марина
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1813
Сын: Васильев Сидор Тимофеевич
Мать ребёнка: Васильева Марина
Рождение ребёнка
1816
Сын: Васильев Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Васильева Марина
Смерть
Неизвестно
Деревня Марьино , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния