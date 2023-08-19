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Родионова Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1951

Отец: Сыров Алексей Тимофеевич

Мать: Сырова (Толстоухова) Зинаида Федоровна

Рождение ребёнка
04.09.1972

Дочь: Новородонова (Родионова) Анна Геннадьевна

Отец ребёнка: Родионов Геннадий Федорович

Рождение ребёнка
11.03.1976

Дочь: Родионова Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Родионов Геннадий Федорович

Рождение ребёнка
11.03.1976

Дочь: Родионова Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Родионов Геннадий Федорович

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