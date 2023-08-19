Родионова Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1951
Рождение ребёнка
04.09.1972
Дочь: Новородонова (Родионова) Анна Геннадьевна
Отец ребёнка: Родионов Геннадий Федорович
Рождение ребёнка
11.03.1976
Дочь: Родионова Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Родионов Геннадий Федорович
Рождение ребёнка
11.03.1976
Дочь: Родионова Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Родионов Геннадий Федорович