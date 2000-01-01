Таначёва (Таначёва) Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1793 и 1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1793 и 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1813 и 1814
Отец ребёнка: Таначёв Лазарь Сисоевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823
Сын: Таначёв Афанасий Лазаревич
Отец ребёнка: Таначёв Лазарь Сисоевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1824 и 1825
Отец ребёнка: Таначёв Лазарь Сисоевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно