Таначёва (Таначёва) Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таначёва (Таначёва) Домна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1793 и 1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1793 и 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1813 и 1814

Сын: Таначёв Захар Лазаревич

Отец ребёнка: Таначёв Лазарь Сисоевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823

Сын: Таначёв Афанасий Лазаревич

Отец ребёнка: Таначёв Лазарь Сисоевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1824 и 1825

Сын: Таначёв Самсон Лазаревич

Отец ребёнка: Таначёв Лазарь Сисоевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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