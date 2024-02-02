Стороженко Афанасий Иванович
Место рожденияс.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Дата рождения03.10.1905
Дата смерти21.06.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1905
с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Крещение
04.10.1905
Троицкая церковь п. Лобойково | Восприемники: с. Лобойково Илья Георгиевич Кацубин и Евдокия Григорьевна Стороженко
Бракосочетание
13.02.1931
с. Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Рождение ребёнка
02.10.1935
Сын: Стороженко Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Стороженко Прасковья Висарионовна
с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Место жительства
?.10.1946
МО Подольск
Смерть
21.06.1972
г. Подольск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
23.06.1972
г. Подольск