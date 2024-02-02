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Стороженко Афанасий Иванович

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Место рождения

с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.

Дата рождения

03.10.1905

Дата смерти

21.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1905

Отец: Стороженко Иван Иванович

Мать: Стороженко Ирина Георгиевна

с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Крещение
04.10.1905
Троицкая церковь п. Лобойково | Восприемники: с. Лобойково Илья Георгиевич Кацубин и Евдокия Григорьевна Стороженко
Бракосочетание
13.02.1931

Жена: Стороженко Прасковья Висарионовна

с. Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Рождение ребёнка
02.10.1935

Сын: Стороженко Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Стороженко Прасковья Висарионовна

с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Место жительства
?.10.1946
МО Подольск
Смерть
21.06.1972
г. Подольск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
23.06.1972
г. Подольск
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