Стадухина (Подшивалова) Доминика Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.08.1888
Первый брак, ему 22 года, ей 18 лет.
Рождение ребёнка
03.01.1890
Дочь: Стадухина Татьяна Авраамовна
Отец ребёнка: Стадухин Авраам Дмитриевич
(ГАСО 6-21-170,1890г.) Воспреемники: брат Авраамия Иоанн и солдатская девица Марфа Яковлевна Стадухина.
Смерть
Неизвестно