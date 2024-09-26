Стадухина (Подшивалова) Доминика Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стадухина (Подшивалова) Доминика Алексеевна

Место рождения

Белая Елань, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белая Елань, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
22.08.1888

Муж: Стадухин Авраам Дмитриевич

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Первый брак, ему 22 года, ей 18 лет.
Рождение ребёнка
03.01.1890

Дочь: Стадухина Татьяна Авраамовна

Отец ребёнка: Стадухин Авраам Дмитриевич

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-21-170,1890г.) Воспреемники: брат Авраамия Иоанн и солдатская девица Марфа Яковлевна Стадухина.
Смерть
Неизвестно

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