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Солдатова Елена Перькова

Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1865

Дата смерти

03.05.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
26.10.1883

Муж: Солдатов Герасим Иванович

Рождение ребёнка
15.01.1885

Дочь: Карагодина Татьяна Солдатова

Отец ребёнка: Солдатов Герасим Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анисья Герасимовна

Отец ребёнка: Солдатов Герасим Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
17.04.1893

Дочь: Пелагея Герасимовна

Отец ребёнка: Солдатов Герасим Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.02.1896

Сын: Солдатов Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Солдатов Герасим Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.03.1898

Дочь: Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Солдатов Герасим Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.04.1903

Сын: Солдатов Иван Герасимович

Отец ребёнка: Солдатов Герасим Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
03.05.1903
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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