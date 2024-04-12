Солдатова Елена Перькова
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти03.05.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
26.10.1883
Рождение ребёнка
15.01.1885
Дочь: Карагодина Татьяна Солдатова
Отец ребёнка: Солдатов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анисья Герасимовна
Отец ребёнка: Солдатов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
17.04.1893
Дочь: Пелагея Герасимовна
Отец ребёнка: Солдатов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1896
Сын: Солдатов Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Солдатов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1898
Дочь: Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Солдатов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1903
Сын: Солдатов Иван Герасимович
Отец ребёнка: Солдатов Герасим Иванович
Смерть
03.05.1903