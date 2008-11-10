Ракипов Рафаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракипов Рафаил

Место рождения

д.Телянче Тамак. Тукаевский район, РТ

Дата рождения

Около ?.03.1928

Дата смерти

10.11.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Телянче Тамак. Тукаевский район, РТ
Рождение ребёнка
06.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

г. Набережные Челны
Рождение ребёнка
30.05.1962

Сын: Ракипов Раиф

Мать ребёнка: не указана

г.Набережные Челны, Республика Татарстан
Смерть
10.11.2008
г.Набережные Челны, Республика Татарстан
Похороны
Неизвестно
г. Набережные Челны РЕспублика ТАтарстан
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