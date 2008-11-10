Ракипов Рафаил
Место рожденияд.Телянче Тамак. Тукаевский район, РТ
Дата рожденияОколо ?.03.1928
Дата смерти10.11.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.05.1957
г. Набережные Челны
Рождение ребёнка
30.05.1962
Сын: Ракипов Раиф
г.Набережные Челны, Республика Татарстан
Смерть
10.11.2008
г.Набережные Челны, Республика Татарстан
Похороны
Неизвестно
г. Набережные Челны РЕспублика ТАтарстан