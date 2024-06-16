Мугайских (Шатунова) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1905
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1905
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мугайских Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Мугайских Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Мугайских Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Мугайских Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Мугайских Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Мугайских Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Мугайских Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Мугайских Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1942
Сын: Мугайских Юрий Алексеевич
Отец ребёнка: Мугайских Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
01.06.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мугайских Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
01.02.1948
Дочь: Мугайских Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Мугайских Алексей Андреевич
Смерть
1975