Мугайских (Шатунова) Надежда Васильевна 31.08.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мугайских (Шатунова) Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1905

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1905

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мугайских Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мугайских Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Мугайских Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Мугайских Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Мугайских Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Мугайских Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Мугайских Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Мугайских Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Мугайских Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1942

Сын: Мугайских Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Мугайских Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
01.06.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мугайских Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
01.02.1948

Дочь: Мугайских Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Мугайских Алексей Андреевич

Смерть
1975

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