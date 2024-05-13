Суровикин Акинфей Васильевич 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суровикин Акинфей Васильевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Суровикин Василий Еремеевич

Мать: Суровикина Федосья Лукьяновна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровикина Апраксинья

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Суровикина) Анисья Акинфеевна

Мать ребёнка: Суровикина Апраксинья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Суровикин Семен Акинфеевич

Мать ребёнка: Суровикина Апраксинья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Суровикина) Марфа Акинфеевна

Мать ребёнка: Суровикина Апраксинья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Суровикин Герасим Акинфеевич

Мать ребёнка: Суровикина Апраксинья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Суровикина) Настасья Акинфеевна

Мать ребёнка: Суровикина Апраксинья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Суровикин Тимофей Акинфеевич

Мать ребёнка: Суровикина Апраксинья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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