Суровикин Акинфей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суровикина Апраксинья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Суровикина) Анисья Акинфеевна
Мать ребёнка: Суровикина Апраксинья
Рождение ребёнка
1797
Сын: Суровикин Семен Акинфеевич
Мать ребёнка: Суровикина Апраксинья
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Суровикина) Марфа Акинфеевна
Мать ребёнка: Суровикина Апраксинья
Рождение ребёнка
1805
Сын: Суровикин Герасим Акинфеевич
Мать ребёнка: Суровикина Апраксинья
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Суровикина) Настасья Акинфеевна
Мать ребёнка: Суровикина Апраксинья
Рождение ребёнка
1811
Сын: Суровикин Тимофей Акинфеевич
Мать ребёнка: Суровикина Апраксинья
Смерть
Неизвестно