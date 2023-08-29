Глухов Василий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.05.1905 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Смерть
02.05.1905 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Вятской губернии, Сарапульского уезда, Мостовинской волости крестьянин, проживающий в дер. Нижний Козьмяш, 75 лет, от старости Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 844 стр 57 № 49