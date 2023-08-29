Глухов Василий Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухов Василий Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.05.1905 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЮ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
02.05.1905 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Вятской губернии, Сарапульского уезда, Мостовинской волости крестьянин, проживающий в дер. Нижний Козьмяш, 75 лет, от старости Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 844 стр 57 № 49
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