Евдокимова Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Потяркина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Потяркин Николай Семёнович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Потяркина Октябрина Николаевна
Отец ребёнка: Потяркин Николай Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно