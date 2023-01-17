Евдокимова Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова Мария Степановна

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Потяркина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Потяркин Николай Семёнович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Потяркина Октябрина Николаевна

Отец ребёнка: Потяркин Николай Семёнович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потяркин Николай Семёнович

Смерть
Неизвестно
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