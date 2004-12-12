Волкова Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Анна Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1969

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1969

Отец: Кобылкин Некифор

Мать: Шкляева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
09.06.?

Сын: Киселев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Киселев Владимир

Рождение ребёнка
09.06.?

Сын: Киселев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Киселев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Александр

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