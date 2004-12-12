Волкова Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1969
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1969
Отец: Кобылкин Некифор
Мать: Шкляева Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
09.06.?
Сын: Киселев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Киселев Владимир
Рождение ребёнка
09.06.?
Сын: Киселев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Киселев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Александр